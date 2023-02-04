قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: انطلق "معرض ملتقى طويق للنحت" 2023" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 5 فبراير حتى 10 فبراير 2023م، في "درة الرياض"، ويشتمل على عرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبداع في نحتها 30 فناناً من 20 دولة حول العالم.

ويشكل "ملتقى طويق للنحت" إحدى برامج "مشروع الرياض آرت" الذي يعد أحد من مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 19 مارس 2019 ، بقيادة وإشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويشتمل معرض ملتقى طويق، على عرض أعمال المنحوتات في "درة الرياض"، إلى جانب تنظيم برنامج متنوع من الحوارات الفنية والثقافية والزيارات التعليمية.

سارة الرويتع: الملتقى استخدم أحجار النحت من أرض المملكة

وأوضحت سارة الرويتع، مديرة ملتقى طويق للنحت: بأن الملتقى استخدم أحجار النحت من أرض المملكة للمرة الأولى منذ إطلاقه، وتحديدًا حجر "الجرانيت" و"حجر الرياض"، حيث أبدع الفنانون في تحويلها من كتلِ صخرية إلى أعمال فنية إبداعية، ليظهر ذلك الاختيار مدى ثراء أرض المملكة، وما تتميز به من قيمة جغرافية فريدة، مؤكدةً حرص الملتقى على مواصلة توظيف مختلف الموارد الطبيعية المحلية في كافة النسخ القادمة من الملتقى.

وأضافت "الرويتع، بأن الملتقى شهد خلال فترة النحت الحي، إقامة العديد من ورش العمل والزيارات التعليمية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للملتقى، في الوقت الذي استمتع فيه الزوار بمشاهدة مراحل النحت الحي ضمن جولات إرشادية وتعليمية، ساهمت في نقل المعرفة والثقافة حول فنون النحت، وأساليبه والأدوات المستخدمة فيه، والزمن الذي تستغرقه كل منحوته.

وكانت لجنة الخبراء في الملتقى، قد قامت بتقييم أعمال أكثر من650 فنانًا من 61 دولة حول العالم، تنافسوا على المشاركة في الملتقى وفاز منهم 30 فنانًا من 20 دولة بفرصة عرض أعمالهم في نسخة الملتقى لهذا العام التي تقام تحت شعار "مدى الانسجام".

ويضم معرض ملتقى طويق، الأعمال النهائية للفنانين المشاركين في الملتقى، وتشمل كل من الأعمال: "تدفق الرياح" لـ أغنسا بيتروفا ، "الشمس والقمر" لـــ ألكسندر فوفخادزي ، "تناغم" لـ وفاء القنيبط، "بوابة النور" لـ آنا ماريا نيقارا، "الديمومة" لـ أزهار سعيد، "اتصال" لـ بيرثا شورتيس، "صعود" لـ داميان كوميل، "نقطة لقاء" لـ فهد الجبرين، "موج الروح" لـ إكرام القباج، "كثبان" لـ خافيير الفاريز، "تفاهـم" لـ خوسيه كارلوس كابيلو ميلان، "الثقة في الانسجام" لـ ليودميلا ميسكو، "تموج المحيط" لـ ليليا بوبورنيكوفا، "النافذة المغلقة" لـ مارينو دي بروسبيرو، "ارتقاء" لـ محمد الصياد، "عين الرياض" لـ محمد الفارس، "تمكين" لـ محمد الثقفي، "وجود" لـ نيلهان سيسالان، "رؤية" لـ نهى الشريف، "الانسجام في التنوع" لـ كيان سيهوا، "لنُزهر معاً" لـ رجاء الشافعي، "حجارة المطر" لـ روب جود، "الانسجام" لـ رولاند هوفت، "توازن الانسجام" لـ ساشو سازدوفسكي، "بدأت أرى النور" لـ ستيفان إسترباور، "انتشار" لـ سيلفان بات، "باب الماء" لـ تاتسومي ساكاي، "نقاط مستمرة" لـ طلال الطخيس، "طاقة ماء" لـ فاسيليسا تشوغونوفا، "عندما تمطر" لـ يانيك روبرت.

ويأتي ملتقى طويق للنحت كأحد البرامج الثقافية والفنية التي تساهم في إثراء الـماكن العامة بأعمال فنية إبداعية تساهم في جعل مدينة الرياض عاصمة للفن ووجهة لأبرز الفنانين من مختلف دول العالم، حيث سيتم توزيع المنحوتات والأعمال الفنية للفنانين المشاركين في الملتقى في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض بشكل دائم، بمشيئة الله.