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أربيل (العراق): اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة والحق اضرار جسيمة بالبنية التحتية التركية.

وافاد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية "بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومن اجل ضمان سلامة الصادرات النفطية ومنع اي احداث غير مرغوب فيها، تم تعليق صادرات النفط من خط انابيب حكومة اقليم كردستان وتركيا صباح اليوم".