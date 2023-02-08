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باريس: مع حصيلة موقتة ترتفع ساعة تلو الأخرى، يصنف الزلزال الذي أدمى تركيا وسوريا الأحد من الآن بين أكثر عشرة زلازل فتكا بالأرواح في القرن الحادي والشعرين.

ديسمبر 2004

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، تسبب زلزال بقوة 9,1 درجات قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص على سواحل حوالى عشر دول في جنوب شرق آسيا بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.

ووصل ارتفاع الأمواج العاتية إلى 30 مترا في بعض الأحيان وسرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة.

يناير 2010

في 12 كانون الثاني/يناير 2010، أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1,5 مليون شخص. وحول الزلزال العاصمة بور-او برانس إلى ركام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر بعدما نقل العدوى جنود دوليون من النيبال أتوا بعد الزلزال. وقضى في هذه الفورة الوبائية أكثر من عشرة آلاف شخص حتى كانون الثاني/يناير 2019.

مايو 2008

في 12 أيار/مايو 2008، أودى زلزال بقوة 7,9 درجات بأكثر من 87 ألف قتيل فيما سقط 4,45 ملايين جريح. وألحق دمارا في مناطق واسعة من إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين. وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس.

أكتوبر 2005

في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2005، تسبب زلزال بقوة 7,6 درجات بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3,5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصا. وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريبا.

ديسمبر 2003

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات مدينة بام في جنوب شرق إيران موقعا أكثر من 31 ألف قتيل ما شكل أكثر من ربع سكان المدينة. وقد لحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.

يناير 2001

في 26 كانون الثاني/يناير 2001 سجل زلزال بقوة 7,7 درجات ولاية غوجارات في غرب الهند موقعا أكثر من 20 ألف قتيل. ودمر مدينة بوج.

مارس 2011

في 11 آذار/مارس 2011، هز اليابان زلزال بقوة 9,1 درجات. بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية تجاوز ارتفاعها العشرين مترا في بعض الأماكن ساحل منطقة طوهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.

وعمت المياه محطة فوكوشيما النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا العام 1986.

وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الاشعاعات.

أبريل 2015

في 25 نيسان/أبريل 2015، قضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب وسط النيبال. وقد تعرضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزة لدمار واسع.

مايو 2006

في 26 أيار/مايو 2006، أسفر زلزال بقوة 6,3 درجات عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا الاندونيسية. وتعرض نحو 38 ألف شخص للإصابة فيما تشرد أكثر من 420 ألفا.

فبراير 2023

في السادس من شباط/فبراير 2023 ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة تلته هزة أخرى بقوة 7,5 درجات. وسقط حتى الساعة 11,00 ت غ من يوم الأربعاء أكثر من 11200 قتيل في حصيلة موقتة مرجحة للارتفاع.