قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



حلب: وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت الى مطار حلب الدولي في شمال سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في إطار زيارة تأتي استجابة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وذكرت الوكالة أن غيبرييسوس وصل إلى مطار حلب "للقيام بجولة مع وزير الصحة ومحافظ حلب على بعض المشافي ومراكز الإيواء" في المدينة التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال.