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حذّرت وزارة الصحة والسكان في مصر، من إقبال المصريين على «حقنة البرد» التي تُعرَف شعبياً بـ"الخلطة السحرية" لعلاج نزلات البرد مع دخول فصل الشتاء، بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وشرح الخبراء أن هذه الحقنة التي تتكون من "مضاد حيوي، ومسكن للآلام والكورتيزون" قد تشكّل خطراً على الصحة العامة، حتى ولو بدا الشخص متعافياً.



وشرحت الوزارة "إن المكونات الثلاثة التي تحتوى عليها حقنة البرد، تسبب أضراراً كبيرة، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية، لا تعالج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية".

وأوضحت ان الإفراط في استخدام المضادات الحيوية سيجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد، فيما يسبب الكورتيزون بضعف المناعة، وله أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

ونبهت إلى أن الاستخدام الزائد لخوافض الحرارة، قد يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، وأن الإفراط في تناولها، يمكن أن يسبب قرحة في المعدة، بالإضافة لاختلال وظائف الكلى.