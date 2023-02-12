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ويلينغتون: حضت حكومة نيوزيلندا السكان الأحد على الاحتماء والاستعداد لإخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار غابرييل المتوقع أن يضرب مساء الطرف الشمالي من الارخبيل.

وصرح رئيس الوزراء كريس هيبكينز للصحافيين "رسالتنا الاساسية للأفراد في كل أنحاء البلاد هي: تعاملوا بجدية مع التحذير من الطقس العنيف وتأكدوا أنكم مستعدون".

واضاف "تأكدوا من حيازتكم حقائب الإسعافات الأولية. تأكدوا من معرفة المكان الذي ستتوجهون اليه إذا اضطررتم الى إخلاء منازلكم".

وتوقعت دائرة الأرصاد النيوزيلندية هبوب رياح تصل سرعتها الى 140 كلم في الساعة صباح الأحد في شمال البلاد مع أمطار غزيرة.

وقالت "بالنظر الى موقع وشدة غابرييل، يمثل ذلك خطر حصول ظروف مناخية قصوى، مع تداعيات شديدة وغير مسبوقة في مناطق عدة من الجزيرة الشمالية من الأحد الى الثلاثاء".

ويتوقع أن يتراجع الاعصار ويتجه ببطء الى الجنوب الإثنين والثلاثاء.

ويضرب هذا الاعصار شمال نيوزيلندا بعد أسبوعين من فيضانات مدمرة في المنطقة نفسها.

ولا تزال حال الطوارىء سارية في أوكلاند، اكبر مدينة في البلاد (1,6 مليون نسمة) بعد هذه الكارثة التي خلفت أربعة قتلى واجبرت الآلاف على مغادرة مساكنهم.

والأحد، أغلق الجسر الذي يعبر ميناء أوكلاند وتم إلغاء غالبية الرحلات المقررة الإثنين.

وعبر الإعصار غابرييل جزيرة نورفولك الأسترالية ليل السبت-الاحد، متسببا بسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وفق وسائل الإعلام.