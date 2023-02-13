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إيلاف من لندن: دخل نيزك صغير الغلاف الجوي للأرض وشوهد يضيء السماء فوق القنال الإنكليزي، مما أحدث تأثير مذهلا للسكان الذين شاهدوه بعين مجردة.

وتأتي التقارير عن مشاهدة النيزك فوق القنال الإنكليزي، مع التقارير عن اسقاط الولايات المتحدة لبالونا واجسام مشبوهة في الأيام الأخيرة، واعلان وزارة الدفاع البريطانية عن مراجعة أمنية شاملة.

وشوهد الكويكب، الذي أطلق عليه اسم "Sar2667"، والبالغ طوله مترا (3 أقدام) قبل الساعة الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش صباح الإثنين، بقليل.

لقطات النيزك

شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعضهم في جنوب إنكلترا، لقطات للكويكب، وهذه هي المرة السابعة فقط التي يتم فيها التنبؤ مسبقًا بصدمة كويكب.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية على تويتر أنها "علامة على التقدم السريع في قدرات اكتشاف الكويكبات العالمية!"

وكتب شخص قال إنه شاهد الحدث على تويتر أن الكويكب "أضاء السماء بوميض وردي كان مذهلاً". قال آخر: "لقد وقفت عند نافذتي وقمت بتشغيل هاتفي. لم أكن أتوقع الكثير ولكنه كان مذهلاً حقًا."

اصطدام آمن

وقالت الوكالة في وقت سابق إن الجسم من المتوقع أن "يصطدم بأمان" بجو الأرض بالقرب من مدينة روان الفرنسية.

وقالت منظمة النيزك الدولية، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا ، إن الجسم دخل على بعد 4 كيلومترات (2.5 ميل) من الساحل الفرنسي ، وسيحدث تأثير "كرة نارية".

يذكر أن الكويكبات هي أجسام صخرية صغيرة تدور حول الشمس ، وغالبًا ما توصف بأنها كواكب صغيرة. والنيزك هو ما يحدث عندما تحترق قطعة صغيرة من كويكب أو مذنب ، تسمى النيزك ، عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

1.1 مليون كويكب

وتعتقد السلطات البريطانية بوجود أكثر من 1.1 مليون كويكب، على الرغم من أنه يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية ، يسافر حوالي 30،600 في مدار يجعلهم قريبين من كوكب الأرض.

شوهد آخر كويكب يُتوقع دخوله الغلاف الجوي للأرض مقدمًا في السماء فوق أونتاريو بكندا في نوفمبر من العام الماضي. وفي يناير الماضي ، كان كويكب بحجم حافلة صغيرة في مسار تصادم مباشر مع الأرض.

وفي الواقع، من المحتمل أن تكون الصخرة قد تفككت عالياً في الغلاف الجوي قبل الاصطدام. ويهتم خبراء الكشف عن الكويكبات أكثر بشأن "الكويكبات الذهبية" ، وهي صخور فضائية أكبر بكثير يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالأرض إذا اصطدمت بها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن تجربتها لتشتيت مسار كويكب كانت ناجحة.