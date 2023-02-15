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تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة): أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي الثلاثاء ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2024، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب.

وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة التي عينها ترامب في 2017، "أنا مرشحة رئاسية".

وكان يتوقع منذ أسابيع أن تعلن نيكي هايلي البالغة 51 عامًا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وستكون هايلي على الأرجح إحدى النساء القليلات اللواتي سيترشحن للانتخابات.

وطالبت هايلي في مقطع فيديو توجهت فيه إلى مؤيديها بـ "جيل جديد من القادة"، منتقدةً نتائج الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي تدخل دونالد ترامب (76 عامًا) فيها كثيراً.

منافسة ترامب

وردّ ترامب على الفور على إعلان هايلي متمنياً لها "حظاً سعيداً"، ومذكراً بأنها كانت تعهدت في الماضي عدم الترشح ضده.

وقال في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "قلت لها أن تتبع ما يمليه عليها قلبها وأن تفعل ما تريد".

ولا تحظى حملة ترامب المرشح منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر بالزخم الذي يأمل به، بينما يتخبط في سلسلة من القضايا.

ويرى تدريجاً جمهوريين يستعدون للترشح لمنافسته، بعدما كان المرشح الوحيد لمدة ثلاثة أشهر.

ووعدت هايلي مؤيديها "بإعلان خاص" الأربعاء في شارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية التي كانت حاكمة لها. وانشغل عمال في إعداد مكبرات الصوت والمدرجات مساء الاثنين. وستتحدث هناك في أول تجمّع كبير لها، مفتتحةً حملتها.

وعرض موقع حملتها صباح الثلاثاء قمصانًا وأكوابًا وقبعات تحمل اسمها.

وأضافت هايلي في مقطع الفيديو الذي أعلنت فيه ترشحها "حتى في أحلك أيامنا، نحن محظوظون إلى حد كبير لأننا نعيش في الولايات المتحدة". لكنها اعتبرت أن للرئيس الديموقراطي جو بايدن و"الإدارة" في واشنطن سجلًا "مروّعاً".

وهايلي ابنة زوجين من المهاجرين الهنود، نشأت في بلدة صغيرة في كارولاينا الجنوبية.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، لا تمثل نيكي هايلي بالضرورة أكبر تهديد لدونالد ترامب.

مرشحون محتملون

وهناك جمهوريون يبحثون احتمال إعلان ترشحهم قريبًا، وبينهم نائب الرئيس السابق خلال ولاية دونالد ترامب مايك بنس، ووزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، وحاكما فرجينيا ونيوهمبشير ...

وفي سباقها لتصبح مرشحة الحزب الجمهوري، يرجح أن تواجه نيكي هايلي منافسًا قادمًا مباشرة من ولايتها هو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، الذي يُتوقع أن يعلِن ترشيحه.

وسيشارك النائب الأميركي الأسود في حدث في مدينة شارلستون الساحلية هذا الأسبوع.

لكن الأضواء مسلطة خصوصاً على رون ديسانتيس - حاكم فلوريدا والعضو الصاعد في الحزب، الذي يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت في بعض استطلاعات الرأي، وهو أيضاً لم يعلن ترشحه رسميًا.

وبناء عليه يتوقع أن تحتدم المنافسة لكسب ترشيح الحزب الجمهوري.

وفي حال اختار الحزب الجمهوري دونالد ترامب أو نيكي هايلي أو غيرهما... سيواجه هذا المرشح، في نهاية الانتخابات التمهيدية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مرشح الحزب الديموقراطي.

بايدن مرشح الديمقراطيين

وقال رئيس الحزب الديموقراطي جيمي هاريسون "إعلان هايلي يُطلق رسميًا الانتخابات التمهيدية الفوضوية بالنسبة لأنصار ترامب لعام 2024، التي طال انتظارها". وأضاف "حضروا الفشار"، في إشارة إلى وقوع أحداث وضحايا على غرار أفلام هوليوود.

وفي الجانب الديموقراطي، يؤكد الرئيس جو بايدن أنه "ينوي الترشح مرة أخرى"، ووعد بإعلان قراره في بداية العام.

ولم يتقدّم أي ديموقراطي لمنافسته حتى الآن.