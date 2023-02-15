قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



مانيلا: أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6,1 درجات ضربت وسط الفيليبين ليل الأربعاء الخميس دون وقوع أضرار أو ضحايا.

والهزة التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة ماسبات وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02,00الخميس (19,00 ت غ الأربعاء) وفقا للمصدر نفسه. ولم يصدر اي تحذير من حدوث تسونامي.

يقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا من أقرب قرية، بحسب المصدر نفسه. ولم ترد انباء على الفور عن وقوع اصابات او اضرار مادية.

في الأول من شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب الفيليبين حيث حذرت السلطات المحلية في حينها من أضرار وهزات ارتدادية.

تشهد الفيليبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

يجري الدفاع المدني الفيليبيني بانتظام تدريبات تحاكي سيناريو الزلزال.

في تشرين الاول/أكتوبر 2022 ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مدينة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا(شمال) مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وتسبب في أضرار وانقطاع الكهرباء في معظم المنطقة.

في تموز/يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة ابرا الجبلية بانزلاقات للتربة وتصدعات في الأرض مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.