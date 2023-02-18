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إيلاف من لندن: أطلقت المملكة المتحدة صندوق الساحل الإنساني الجديد لدعم المجتمعات الضعيفة التي تعاني من العنف المتصاعد والنزوح وانعدام الأمن الغذائي بمنطقة الساحل الأفريقي.

وتم الالتزام من قبل وزير التنمية وإفريقيا في المملكة المتحدة، أندرو ميتشل، خلال زيارة استغرقت 3 أيام إلى النيجر، الأسبوع الماضي، وهي أول زيارة له إلى منطقة الساحل منذ تعيينه.

وأطلقت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الصندوق الإقليمي لمنطقة الساحل، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الرائدة هذا الشهر لتقديم مساعدة فعالة قائمة على الأدلة للمنطقة.

وتتعاون المملكة المتحدة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الرائدة لتوفير الحماية وتنظيم الأسرة والمساعدات الإنسانية الحيوية للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وسيوفر هذا الصندوق الجديد، الصندوق الإقليمي لمنطقة الساحل (SRF)، مساعدات عاجلة لإنقاذ الأرواح وحلولاً دائمة وكريمة للنازحين بسبب الصراع والعنف في النقاط الساخنة للاحتياجات الإنسانية في منطقة الساحل، والتي تغطي البلدان من تشاد إلى موريتانيا.

وكان وزير التنمية والشؤون الإفريقية البريطاني أطلق الصندوق خلال زيارة إلى النيجر هذا الأسبوع بالتزام افتتاحي بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة حتى عام 2026.



عدم استقرار

وتواجه منطقة الساحل حالة من عدم الاستقرار المتزايد والحاجة الإنسانية بسبب النزاعات وتغير المناخ والتطرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية - والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا - والنيجر دولة على خط المواجهة في هذا التحدي الإقليمي.

وسيساعد الصندوق الإقليمي لمنطقة الساحل في مواجهة هذا التحدي ، مما يمكّن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من تقديم المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في النقاط الساخنة الإنسانية في المنطقة. في النيجر، يشمل ذلك أجزاء من تيلابيري ودوسو وتاهوا ومارادي وديفا.

وسيعمل على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية التي تتعامل بشكل مباشر مع الأشخاص الأكثر تضررًا، وتفهم الحقائق على الأرض وتكييف المناهج لتناسب احتياجاتهم طويلة الأجل وتحسين آفاقهم المستقبلية.

ومن خلال تمويل المشاريع على مدى عدة سنوات، يكون الشركاء قادرين على بناء علاقات وتحسين الاتصالات المباشرة على المدى الطويل مع هؤلاء السكان المحليين.



تصريح ميتشل

بعد زيارته للنيجر، قال وزير التنمية والشؤون الإفريقية البريطاني أندرو ميتشل: يهدف إنشاء صندوق الساحل الإقليمي الخاص بنا إلى تغيير طريقة تقديم المساعدات عبر منطقة مضطربة ، بناءً على الواقع على الأرض. إنه يمكّن المنظمات المحلية ويستهدف الفئات الأكثر ضعفاً بطريقة تستمع إليهم وتحقق تأثيرًا دائمًا ، ونأمل أن يتبعنا الآخرون في هذا.

وأضاف: من خلال معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي المتزايد ، يمكننا أن نتطلع إلى تسخير الإمكانات الحقيقية لعلاقتنا الإيجابية مع النيجر كشريك إقليمي حيوي.

ويشمل ذلك الاستمرار في زيادة فرص الحصول على التعليم ، وتحسين الحياة ، وإعداد المجتمعات للتخفيف من الآثار المستقبلية لتغير المناخ. تساعد المساعدة التي نقدمها اليوم على ضمان ازدهار هذه المجتمعات وازدهارها غدًا.



دور بريطانيا

وسلطت زيارة وزير التنمية الدولية للنيجر التي استغرقت 3 أيام الضوء على اتساع دور المملكة المتحدة في جميع أنحاء البلاد، مما يوفر دعمًا طويل الأجل للنيجيريين.

ورأى الوزير كيف تعمل الشراكة ، جنبًا إلى جنب مع التدخلات الإنسانية ، على زيادة الوصول إلى التعليم ، وتحسين حياة وآفاق النيجيريين، وإعداد المجتمعات للتخفيف من الآثار طويلة المدى لتغير المناخ.

وخلال الزيارة، التقى أندرو ميتشل بنظرائه في الحكومة النيجيرية بما في ذلك الرئيس بازوم لمناقشة القيادة النيجيرية بشأن المناخ والأمن والتعليم قبل قمة التعليم التي عقدت يوم الخميس (16 فبراير) في جنيف.

وقبل ذلك، زار الوزير مدرسة ممولة من التعليم لا يمكن أن تنتظر في أولام ، النيجر ، والتي تدعم الأطفال لتلقي التعليم على الرغم من الصراع الإقليمي المستمر الذي يستمر في تدمير سبل العيش والمجتمعات.



عمل مع الشركاء

وتمكن الوزير أندرو ميتشل أيضًا من رؤية عمل بريطانيا المباشر مع الشركاء ، بما في ذلك موقع مجتمع تنظيم الأسرة التابع لماري ستوبس الدولية (MSI) ، لمعرفة كيف تدعم المملكة المتحدة خدمات تنظيم الأسرة من خلال مخطط ماري ستوبس للسيدات.

كما سلط الوزير ميتشل الضوء لنظرائه النيجيريين على عمل المملكة المتحدة مع قوات الأمن النيجيرية للحفاظ على سلامة الناس ، من خلال التدريب ، بما في ذلك مكافحة التهديد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وركز دعم المملكة المتحدة للنيجر على ضمان أن تذهب المساعدات إلى أبعد من ذلك، وتحسين التخطيط وتوقع الصدمات المتكررة والتدخلات المجتمعية المستهدفة ، مما يعني تأثيرًا أكبر على المدى الطويل.

يذكر أن إجمالي المساعدات البريطانية للنيجر بلغ 80 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية.