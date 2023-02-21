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إيلاف من الرباط :تم اختيار المنتخب المغربي لكرة القدم، الإثنين، ضمن المرشحين لنيل جائزة "لوريوس" الرياضية العالمية، في صنف "الإنجاز المتميز للسنة".

وجاء هذا الترشيح تتويجا للمسار الرائع الذي بصم عليه "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وتحقيق رفاق أشرف حكيمي لإنجاز تاريخي، عربيا وإفريقيا، تميز بوصولهم إلى المربع الذهبي للمسابقة، علاوة على القيم النبيلة التي أشاعوها والصورة الرائعة التي قدموها والمشاعر الجميلة التي فجروها وطنيا وعربيا وإفريقيا، بشكل وفر لفريق المدرب وليد الركراكي احترام وتقدير العالم.

وينافس المنتخب المغربي للظفر بهذه الجائزة المرموقة كل من لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز، والعداءة النيجيرية توبي أميسان، والمتزلج الأميركي ناثان تشين، ولاعبة كرة المضرب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ولاعب الغولف الأميركي سكوتي شيفلر.

وفي باقي أصناف الجائزة، يتنافس في فئة "رياضي السنة"، لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري، والعداء السويدي أرماند دوبلانتيس، ولاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، ولاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال، وسائق الفورمولا 1 الهولندي ماكس فيرستابن. وبالنسبة للسيدات، تتنافس العداءة الجامايكية شيلي آن فريزر برايس، والسباحة الأميركية كاتي ليديكي، والعداءة الأميركية سيدني ماكلولين ليفروني، ولاعبة كرة القدم الإسبانية أليكسيا بوتيلاس، والمتزلجة الأميركية ميكايلا شيفرين، ولاعبة كرة المضرب البولندية إيغا سويتيك. وفي فئة "أفضل فريق للسنة"، يتنافس منتخب الأرجنتين (رجال) لكرة القدم، والمنتخب الإنجليزي (سيدات) لكرة القدم، ومنتخب فرنسا لرياضة الريغبي (رجال)، وفريق كرة السلة الأميركي غولدن ستيت ووريورز، وفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وفريق ريد بول ريسينغ لسباق للفورمولا 1.



كلام الصور:

منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022