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سيدني: ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.

وشعر بالاهتزاز في منتجع واليندي بلانتيشن قرب بلدة كيمبي، على مسافة 80 كيلومترا من الزلزال، لكن موظفة فيه قالت إنه "لم يكن قويا".

وأوضحت فانيسا هيوز لوكالة فرانس برس "لم يبد أحد رد فعل، شعرنا بالاهتزاز، لكن لم تقع أضرار".