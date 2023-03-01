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كييف (أوكرانيا): أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء أن بلاده "تجاوزت أصعب شتاء في تاريخها" شهد قصفًا روسيًا مكثفًا أغرق ملايين الأشخاص في الظلام.

وقال كوليبا على فيسبوك "كان الجو باردًا ومظلمًا، لكننا لم نرضخ" مضيفاً أن "اوكرانيا هزمت رعب الشتاء"، بعد أكثر بقليل من عام على بدء الغزو الروسي.

وأوضح الوزير "وقف شركاؤنا إلى جانبنا وقدموا لنا يد العون. كما كسب الاتحاد الأوروبي، على عكس تهكمات موسكو، ولم يتجمد بدون الغاز الروسي" الخاضع للعقوبات.

وقال "ما زال الطريق نحو النصر النهائي طويلاً، لكننا نعرف بالفعل كيف ننتصر".

شهد فصل الشتاء في أوكرانيا سلسلة طويلة من الهجمات بالصواريخ الروسية والمسيرات مستهدفة مواقع الطاقة مما تسبب بشكل منتظم في انقطاع التيار الكهربائي والمياه لساعات طويلة.

حصلت كييف تدريجياً على انظمة دفاع مضادة للطائرات من حلفائها الغربيين، وخففت روسيا من وتيرة هجماتها ونطاقها.

ويتركز القتال في شرق البلاد، لا سيما حول مدينة باخموت المحصنة، حيث أفاد الجيش الأوكراني الثلاثاء باحتدام المعارك في مواجهة الهجمات الروسية.