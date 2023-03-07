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مانيلا: ضرب زلزال قوته ست درجات جنوب الفيليبين الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.

ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06,00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.

وقال موظف في هيئة الكوارث في ماراغوسان لوكالة فرانس برس إن السلطات تدقق في معلومات عن حصول انزلاق للتربة على طريق وطني سريع.

وأوضح "لم نتلق أي تقارير عن أضرار أو إصابات أخرى لكننا نتحقق من الوضع في البلدات المجاورة".

وأكد "شعرنا بالهزة من دون أن تقع أي أضرار".

وقالت الشرطية ستيفاني كليمين من مدينة تاغوم الواقعة على مسافة 40 كيلومترًا من ماراغوسان، إن الزلزال استمر حوالى 30 ثانية وأعقبته هزات ارتدادية.

وأضافت لوكالة فرانس برس "احتمينا فورا تحت مكاتبنا وعندما توقفت الأرض عن الاهتزاز خرجنا" من المبنى.

وتابعت "ما زلنا في الخارج لأن هزة ارتدادية معتدلة وقعت للتو".

وأشارت كليمين إلى أن الزلزال الذي يبدو أنه لم يدمر شيئا، كان قوياً بما يكفي "لإثارة الخوف".

بدورها، هربت فيبي ألبرتو وزملاؤها في هيئة الكوارث في بلدة نيو باتان المحاذية لماراغوسان، من المبنى فيما كان يهتز.

وروت "ما زلنا نقيّم الأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالمبنى".

هزات شبه يومية

وتشهد الفيليبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

ووقع آخر زلزال كبير في تشرين الأول/أكتوبر في شمال الفيليبين.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات بلدة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا، ما أسفر عن إصابة الكثير من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان وقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة.

وفي تموز/يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة أبرا الجبلية بانزلاقات تربة وتصدعات في الأرض ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.