إيلاف من بيروت: قدمت واشنطن وموسكو روايتين متضاربتين الأربعاء لكيفية تحطم طائرة استطلاع أميركية بدون طيار في البحر الأسود، بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية.

وبحسب "واشنطن بوست"، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة سي أن أن: "لقد ضرب طيار روسي بالفعل المسيرة الأميركية"، مضيفًا أنه على الرغم من أن اعتراض الطائرات الروسية ليس نادرًا، فهذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا تنتهي فيها المواجهة بتصادم مادي من هذا النوع.

ونظرًا لعمق قاع البحر حيث اصطدمت الطائرة بدون طيار بالمياه، قال كيربي إنه من غير الواضح إذا كان يمكن استعادة الطائرة، لكن المسؤولين الأميركيين كانوا يراجعون الفيديو المتعلق بالحادث.

