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واشنطن: افاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة الاوكرانية الاربعاء أن اوكرانيا ستحتاج الى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة اعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات الى حاجة فورية ل14 مليار دولار اعتبارا من هذا العام بهدف تنفيذ "الاستثمارات الملحة وذات الأولوية" والتي تتيح بدء عملية إعادة الاعمار.

ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي اجمالي الناتج المحلي لاوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات والذي نشر نهاية تشرين الأول/اكتوبر 350 مليار دولار.

وعلق رئيس الوزراء الاوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان "نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة الينا والى شركائنا في إطلاق مشاريع النهوض المقبلة والتي بدأت" فعلا.

من جانبها، أوضحت الحكومة الاوكرانية أن تقدير الاضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية راهنا.

واوردت الدراسة أن الحاجات تتركز في الدرجة الاولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والتي تشكل نحو خمسين في المئة من الاضرار التي طاولت اوكرانيا بعد عام من النزاع.

من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن "اعادة الاعمار ستستغرق أعواما عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات".

والثلاثاء، اعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل الى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار مدتها أربعة اعوام، علما بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس ادارة الصندوق.

ومنح البنك الدولي اوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.