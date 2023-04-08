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إيلاف من لندن: قالت شركة أدوية صنعت لقاح كورونا، إن لقاحا للسرطان وأمراض القلب والحالات التي لم يكن من الممكن علاجها سابقًا "قد يكون جاهزًا بحلول عام 2030".

وقال الدكتور بول بيرتون ، كبير المسؤولين الطبيين في شركة الأدوية "موديرنا Moderna"، التي صنعت لقاح كورونا الرائد إن الطفرات الجينية يمكن "تعديلها" وإصلاحها باستخدام تقنية جديدة رائدة لتكون جاهزة بحلول نهاية العقد.

ويعتقد الخبراء أن اللقاحات المنقذة للحياة التي تستهدف الحالات الصحية الخطيرة بما في ذلك السرطان وأمراض القلب قد تكون جاهزة في غضون السنوات السبع المقبلة.

وعلم أن شركة الأدوية Moderna - التي أنتجت أحد لقاحات كورونا COVID-19 الرائدة - تعمل على تطوير لقاحات "مخصصة" لاستهداف أنواع مختلفة من الأورام.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا ، الدكتور بول بيرتون ، إن العلاج سيكون "فعالاً للغاية" مع إمكانية إنقاذ "مئات الآلاف ، إن لم يكن الملايين من الأرواح" في أقرب وقت بحلول عام 2030.



الجهاز التنفسي

ويمكن أن ينتج عن البحث الرائد حقنة واحدة توفر الحماية من عدوى الجهاز التنفسي المتعددة، بما في ذلك كورونا والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

وفي الوقت نفسه، يمكن علاج الأمراض التي لا توجد لها أدوية حاليًا بعلاجات الرنا المرسال - التي تدرب الخلايا على كيفية إنتاج بروتين يوقظ استجابة الجسم المناعية.

وكشف الدكتور بيرتون أن الدراسات التي أجريت على السرطان، وكذلك الأمراض المعدية والقلب والأوعية الدموية والمناعة الذاتية والأمراض النادرة ، أظهرت جميعها "نتائج واعدة".

وقال لصحيفة (الغارديان) البريطانية: "أعتقد أنه سيكون لدينا علاجات تعتمد على الحمض النووي الريبي (mRNA) للأمراض النادرة التي لم يكن من الممكن التغلب عليها سابقًا ، وأعتقد أنه بعد 10 سنوات من الآن، سنقترب من عالم يمكنك فيه تحديد السبب الجيني للمرض ، بالبساطة النسبية ، اذهب وقم بتحرير ذلك وإصلاحه باستخدام تقنية تعتمد على الحمض النووي الريبي mRNA. "



لقاحات السرطان

ولتطعيم شخص ما ضد السرطان، يبدأ الأطباء بأخذ خزعة من ورم المريض قبل استخدام التسلسل الجيني لتحديد الطفرات. وتحدد الخوارزمية الطفرات التي تسبب نمو السرطان ويمكن أن تحفز جهاز المناعة.

ويتم إنتاج جزيء من الرنا المرسال مع تعليمات لصنع مستضدات تسبب استجابة مناعية. وبمجرد حقنها ، يتم تحويل mRNA إلى بروتينات مماثلة لتلك الموجودة في الخلايا السرطانية. ثم تتصادم الخلايا المناعية مع الخلايا السرطانية التي تحمل نفس البروتينات وتدمرها.

وأضاف الدكتور بيرتون: "أعتقد أن ما تعلمناه في الأشهر الأخيرة هو أنه إذا كنت تعتقد أن mRNA مخصص للأمراض المعدية فقط ، أو لكورونا COVID فقط ، فإن الدليل الآن هو أن هذا ليس هو الحال على الإطلاق.

"يمكن تطبيقه على جميع أنواع الأمراض ؛ فنحن في السرطان والأمراض المعدية وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية والأمراض النادرة. لدينا دراسات في جميع هذه المجالات وقد أظهروا جميعًا وعودًا هائلة".

وقال الدكتور بيرتون إن الوباء سمح لشركة موديرنا Moderna "بتوسيع نطاق التصنيع"، مما يعني أن الشركة الآن "جيدة للغاية في إنتاج كميات كبيرة من اللقاح بسرعة كبيرة".

وقال إن الوباء "يعني أن الأشياء التي كان من الممكن أن تتعطل خلال العقد المقبل أو حتى 15 عامًا ، تم تقليصها إلى عام أو عام ونصف".

ومع ذلك، حذر العلماء من أن هناك حاجة إلى مستوى عالٍ من الاستثمار للحفاظ على التقدم السريع، الذي ارتفع "بدرجة كبيرة" في السنوات الثلاث الماضية.

