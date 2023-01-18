قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلنت مجموعة "فايزر" الأميركية العملاقة للأدوية الثلاثاء أنها ستبيع نحو 500 من لقاحاتها وأدويتها بأسعار تكلفتها للدول الأكثر فقرًا، في توسيع لالتزام سابق لها يهدف إلى تخفيف التفاوتات العالمية في مجال الصحة.

في أيار/مايو 2022، أعلنت المجموعة، في إطار مبادرة تمّ الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنها ستزوّد 45 دولة فقيرة (أي ما يعادل 1,2 مليار شخص) بـ23 من لقاحاتها وأدويتها الحاصلة على براءة اختراع والمتوفرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة في بيان "ستوسّع فايزر حاليًا عرضها في إطار الاتفاق لشمل منتجات خارج براءات الاختراع، ما يرفع إجمالي المنتجات المعروضة من 23 إلى نحو 500".

والبيع بسعر التكلفة يعني أن الدول المعنية ستدفع فقط تكاليف التصنيع ونفقات النقل.

وتشمل الأدوية واللقاحات المعنية منتجات "تعالج أو تجنّب العديد من التهديدات الكبرى للأمراض المعدية وغير المعدية التي تواجه البلدان المنخفضة الدخل حاليًا"، مثل المضادات الحيوية أو العلاج الكيميائي.