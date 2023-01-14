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إيلاف: نبه نظام أميركي للرقابة الصحية، إلى أن أخذ جرعات من لقاح "فايزر – بيونتيك" ضد فيروس كورونا، قد يكون مرتبطاً بحصول سكتة دماغية لدى عدد من الأشخاص المتقدمين من العمر.

وصدر هذا التنبيه من قبل نظام مشترك للرقابة الصحية يعرف اختصاراً بـ"VAERS"، بهدف الإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاحات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات التطعيم عن مشكلة محتملة في مسألة السلامة الصحية، بالنسبة للقاح "فايزر بيونتيك"، وسط الأشخاص الذي تجاوزوا الـ65 من العمر. فهؤلاء المتقدمين في العمر، أصبحوا أكثر عرضة للسكتة الدماغية الأقفارية إثر أخذ اللقاح الذي يقي من مرض "كوفيد 19".

كذلك، زادت عرضة آخذي اللقاح لهذه السكتات بعد 21 يوماً من التطعيم، فيما تحصل السكتة الدماغية الأقفارية من جراء حصول انسداد في الأوعية التي تقوم بنقل الدم إلى الدماغ.

ووصف المسؤولون الصحيون السكتات الدماغية بـ"المحدودة"، مستبعدين أن تشكل خطراً سريرياً فعلياً.

ويرى خبراء أن رصد هذه السكتات لدى أشخاص أخذوا اللقاح، لا يعني بشكل جازم أن التطعيم هو الذي سبب لهم هذا الاضطراب الصحي الخطير.

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