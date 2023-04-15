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الخرطوم: دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس السبت قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى وقف "فوري" للقتال في الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد، حيث تحوّل الصراع بين قائديهما إلى حرب عصابات في الصباح.

وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في السودان بأنّ "السيد بيرتس اتصل بالطرفين للمطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف".