إيلاف من القدس: تل ابيب تخسر الرياض وتتجه لمزيد من العنف والقتل، هذا ما قاله مسؤول أميركي رفيع لـ"إيلاف". وأشار المسؤول الكبير إلى أن نتانياهو رفض مقترحاً أميركياً بشأن التباحث حول إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في إطار الاتفاق الأميركي السعودي بشأن الأمن والدفاع وجملة من الاتفاقيات الثنائية الأميركية السعودية.

وأشار المسؤول إلى أن الرياض وواشنطن بصدد توقيع اتفاق ثنائي غير مسبوق يضمن للرياض معاهدة دفاع مشترك وترتيبات أمنية واسعة النطاق في مواجهة الأطماع الإيرانية وغيرها كما يضمن للرياض إطلاق مشروع للطاقة النووية على أراضيها بعلمائها وخبرائها دون تدخل خارجي.

يذكر في هذا السياق أن الرياض كانت وافقت على التطبيع مع إسرائيل شريطة اتفاق لإقامة دولة فلسطينية لا رجعة فيه وبسط الاستقرار والسلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كما تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يضيف المسؤول الأميركي أن نتانياهو لم يتعهد بأي شكل بالبحث في إقامة دولة فلسطينية أو البحث في تفاصيل المبادرة العربية وأنه رفض التطبيع بهذه الشروط وطلب توقيع اتفاق مع السعودية بدون أي علاقة بالفلسطينيين، الأمر الذي استغربته الأوساط الأميركية التي عملت طوال الأشهر السبعة الأخيرة لأخذ موافقة الرياض على التطبيع مقابل طريق واضح لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية وهو سقف أقل من نص المبادرة العربية القاضي بالتفاوض لإقامة دولة فلسطينية قبل أي اتفاق تطبيع مع الدول العربية.