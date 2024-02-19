إيلاف من القدس: أكد مسؤول أمني لـ"إيلاف" أن لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية معلومات وتقديرات تشير إلى أن قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار وشقيقة محمد، مع آخرين، استطاعوا مؤخرًا الهرب عبر الأنفاق بين رفح الفلسطينية والأراضي المصرية. وأشار إلى قلق إسرائيلي من هروب قادة حماس مع مختطفين وأسرى أحياء إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل رصدت خلال السنوات الأخيرة نحو ثمانية أنفاق كبيرة تستطيع استيعاب سيارات وشاحنات صغيرة. وتعتقد القيادات العسكرية أن حماس هربت عبر هذه الأنفاق السلاح والصواريخ والمسيرات والتقنيات الايرانية، إلى جانب تهريب عناصرها عبر سيناء للتدريب في إيران وفي لبنان.

وتشير المعلومات، إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية خروج الصحفي إسماعيل ابو عمرو الذي أصيب في قصف إسرائيلي مؤخراً، وقد أعلن أنه في قطر يتلقى العلاج.

وقال مصدر مطلع أن الجهات المصرية لم تجد اسمه بين الذين تم التنسيق لهم للخروج من معبر رفح، وأن اسمه ليس بين الخارجين في الأيام الأخيرة. وتتهم إسرائيل أبو عمرو بأنه ضابط في حماس، وأنه وثق اجتياح حماس وقتل الإسرائيليين في بيوتهم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

من جهة أخرى، رفض الناطق العسكري الإسرائيلي الرد على أسئلة "إيلاف" حول انتقال قادة حماس عبر الأنفاق إلى مصر، ولم يعلق على ما إذا كانت هناك أنفاق أصلاً تربط رفح الفلسطينية مع الأراضي المصرية.