إيلاف من القاهرة: على الرغم من أن رحيله مضى عليه سنوات عدة، فقد رحل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 17 حزيران (يونيو) 2019، إلا أن الإعلام المصري استدعى من جديد أسباب وفاته.

كبير الأطباء الشرعيين الأسبق في مصر الدكتور أيمن فودة، تحدث عن أسباب وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وفي مقابلة مع موقع "صدى البلد"، أوضح الدكتور أيمن فودة أن محمد مرسي كان مريضا في الفترة الأخيرة ويعاني من مرض السكري.

وأكد فودة أن محمد مرسي كان لديه ورم في الدماغ استأصله، وكان لديه تصلب بشرايين القلب، ومات أمام الناس خلال جلسة محاكمته بسبب الانفعال وهو في الأساس مصاب بالسكري والضغط، وشدد فودة على أن وفاة مرسي لا مجال للتشكيك بها.

كما كشف فودة أن وفاة مرسي داخل المحكمة، أثناء محاكمته هي الدليل الأكبر والأكثر وضوحاً على عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.