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بانيولس-سور-مير (فرنسا): أفادت فرق الإطفاء الاثنين أنها سيطرت خلال الليل الماضي على حريق أتى على 930 هكتارا الأحد في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة بيرينيه أوريونتال لوكالة فرانس برس "تمت السيطرة عليه قرابة الساعة 02,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بعدما أتى على 930 هكتارا".

وأشار في تغريدة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سيتفقد مكان الحريق "لتقييم الوضع وتقديم الدعم ل500 من عناصر الإطفاء والإنقاذ الذين هرعوا إلى المكان لإخماد الحريق وسكان المنطقة الذين تضرروا بشدة".

وشب الحريق صباح الأحد بين بلديتي سيربير وبانيولس-سور-مير، ونُشر ما يصل إلى 540 عنصر إطفاء لمحاولة إخماده.

وهذا أكبر حريق يسجّل حتى الآن في فرنسا خلال العام 2023، وهو اندلع في جزء من البلاد يعاني نقصا كبيرا في هطول الأمطار وجفاف التربة.