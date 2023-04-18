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إيلاف من لندن: يبدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة دول الكومنولث في بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وساموا غدًا الأربعاء (19 أبريل).



وسيعلن وزير الخارجية تجديد الشراكات مع دول المحيط الهادئ ، بما في ذلك تمويلات جديدة بالملايين لتعزيز ازدهار المنطقة، مع التركيز على تغير المناخ والبحث العلمي وحرية الإعلام.

وينضم كليفرلي يوم الجمعة (21 أبريل) إلى وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في برنامج مشترك في ساموا، ثم يسافران إلى ويلينغتون معًا يوم السبت.



وخلال رحلته ، سيعلن وزير الخارجية عن التزامات جديدة لإظهار دعم المملكة المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة.

وستعمل 4.5 مليون جنيه إسترليني من التمويل الجديد على ربط المجتمعات في بابوا غينيا الجديدة وعبر المحيط الهادئ بمصادر الطاقة النظيفة ، مثل توفير بديل للمولدات الشائعة ولكن باهظة الثمن والملوثة.

الكوكب الأزرق

وسيعمل المزيد من الخبراء في المملكة المتحدة أيضًا مع مجتمعات المحيط الهادئ لمعالجة التلوث البحري والحفاظ على محيطات نظيفة وصحية ، كجزء من صندوق الكوكب الأزرق Blue Planet التابع للمملكة المتحدة والذي تبلغ قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.



وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: تدعم المملكة المتحدة منطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة. في صميم هذا الجهد ، توجد شراكة طويلة المدى مع أصدقائنا في جزر المحيط الهادئ ، والاستماع إلى أولوياتهم، والعمل جنبًا إلى جنب معهم وهم يصوغون مستقبلهم بأنفسهم.

حماية المحيطات

وقال: تضاعف المملكة المتحدة من مشاركتها في المحيط الهادئ ، وتقدم خبرتنا في معالجة تغير المناخ، وحماية محيطات المنطقة ، وتعزيز الصحة العامة، ودعم المجتمعات المفتوحة ووسائل الإعلام الحرة.

ووفي بابوا غينيا الجديدة، سيلتقي وزير الخارجية بوزير الخارجية جاستن تكاتشينكو ورئيس الوزراء مارب. كما سيشاهد مستشفى يدعمها صندوق فليمينغ Fleming في بورت مورسبي، ويزور مشروع غراس سكيرتس Grass Skirts الذي يروج لحقوق النساء والفتيات، ويضع إكليلًا من الزهور في مقبرة حرب الكومنولث في بومانا.

وفي جزر سليمان، سيستمع إلى صحفيين شاركوا في برنامج تدريبي تدعمه حكومة المملكة المتحدة وتقوده هيئة الإذاعة البريطانية، ويلتقون برئيس الوزراء سوغافاري ووزير الخارجية مانيلي.

برنامج البيئة

وفي ساموا ، سينضم وزير الخارجية إلى رئيس وزراء ساموا فيامو نعومي ماتافا ووزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا ، لإجراء محادثات ثلاثية ، والاطلاع على أمانة برنامج البيئة الإقليمي للمحيط الهادئ ، وزيارة فيلا فايليما - منزل روبرت لويس ستيفنسون السابق في ساموا.



ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية ووزير الخارجية ماهوتا إلى ويلينغتون معًا. وسيتم الترحيب بالوزير البريطاني في برلمان نيوزيلندا بحفل ماوري بوويري التقليدي، قبل إجراء محادثات مع وزير الخارجية ماهوتا ورئيس الوزراء كريس هيبكينز.

وسيشارك كليفرلي في جلسة تدريب الرجبي مع لاعبات في فريق "بلاك فيرنز Black Ferns" وهو فريق اتحاد الرغبي النسائي النيوزيلندي.

