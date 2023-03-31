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إيلاف من لندن: أعلن عن قبول المملكة المتحدة في الكتلة التجارية بين المحيطين الهندي والهادئ في أكبر صفقة تجارية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الانضمام إلى منطقة التجارة المؤلفة من 11 دولة "سيظهر الفوائد الاقتصادية الحقيقية لحرياتنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

والاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) هي اتفاقية تجارة حرة بين 11 دولة عبر المحيطين الهندي والهادئ ، بما في ذلك أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، والآن المملكة المتحدة.

وترى الشراكة أن الدول تفتح أسواقها لبعضها البعض ، مما يقلل من الحواجز التجارية والتعريفات، على أمل تعزيز اقتصادات أعضائها.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش إن انضمام المملكة المتحدة إلى CPTPP تم تأكيده رسميًا في مكالمة هاتفية بينها وبين نظرائها من المجموعة في الساعة 1 صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

مزايا بريكست

والمملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تدخل الاتفاقية، وتقول الحكومة البريطانية أنها ستؤدي إلى زيادة 1.8 مليار جنيه استرليني للاقتصاد "على المدى الطويل".

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الصفقة تظهر "ما يمكننا تحقيقه عندما نطلق العنان لمزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وفي حين أن المملكة المتحدة لديها بالفعل اتفاقيات تجارية مع معظم أعضاء CPTPP ، باستثناء ماليزيا، قال مسؤولون بريطانيون إنها ستعمل على تعميق الترتيبات الحالية ، حيث أن 99 ٪ من البضائع البريطانية المصدرة إلى الكتلة مؤهلة الآن لرسوم جمركية صفرية.

ويشمل ذلك الجبن والسيارات والشوكولاتة والآلات والجن والويسكي ، بينما قال داونينج ستريت إن صناعة الخدمات ستتمتع أيضًا "بتقليل الروتين وزيادة الوصول إلى أسواق المحيط الهادئ المتنامية".

وأشاد عدد من مجموعات الأعمال بالاتفاق ، بما في ذلك اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) ، وبنك ستاندرد تشارترد ، وثاني أكبر بائع للنبيذ والمشروبات الروحية في العالم "بيرنود ريكارد".

لكن خبراء تجاريين آخرين حذروا من أنها لن تعوض الضربة الاقتصادية الناجمة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة البريطانية جيريمي هانت إن الانضمام إلى CPTPP يمثل "فرصة هائلة" للمصدرين البريطانيين ويظهر أن "تأثيرنا في هذا الجزء من العالم أصبح أكثر أهمية".

هناك فرق

وقالت السيدة بادنوش لشبكة سكاي نيوز إن الفرق بين أن نكون جزءًا من CPTPP والاتحاد الأوروبي هو "نحن نصنع القواعد واللوائح الخاصة بمعاييرنا".

ووعدت بأن الصفقة "لن تؤدي إلى تهجير المزارعين في المملكة المتحدة" وقالت إنها ستوفر المزيد من المنافسة لدول الاتحاد الأوروبي حتى "لا يضطر الناس لشراء ما لا يريدون".

واعترفت السيدة بادنوش بأن الرسوم الجمركية المنخفضة ستطبق على زيت النخيل ، المسؤول عن تدمير موائل إنسان الغاب ، لكنها قالت إنه يتعين عليك "إجراء مقايضات" عند إبرام صفقة ، وقالت إن المملكة المتحدة تشتري حاليًا 1٪ من صادرات ماليزيا و "تنتقل إلى" 2٪ من 1٪ ليس هو السبب في إزالة الغابات ".

وقالت إن المملكة المتحدة سيكون لها "تأثير أكبر" على الاستدامة كجزء من الكتلة - على الرغم من أن منظمة السلام الأخضر وصفت الصفقة بأنها "شائنة".

وأضافت: "زيت النخيل هو في الواقع منتج رائع ، فهو موجود في العديد من الأشياء التي نستخدمها".

قيمة الصفقة

وكانت المملكة المتحدة بدأت مفاوضات الانضمام إلى الكتلة في سبتمبر 2021 عندما كان بوريس جونسون في داونينغ ستريت.

وتضم البلدان الموقعة على الاتفاقية 500 مليون شخص وتقول الحكومة البريطانية إن الصفقة ستبلغ 11 تريليون جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يمثل 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تأثير محدود

ومع ذلك، قال النقاد إن التأثير سيكون محدودًا ، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أنه سيضيف 1.8 مليار جنيه إسترليني فقط سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني بعد 10 سنوات ، وهو ما يمثل أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

وقال سوناك إن الاتفاقية "تضع المملكة المتحدة في مركز مجموعة ديناميكية ومتنامية من اقتصادات المحيط الهادئ". وأضاف: "نحن في قلبنا أمة منفتحة وحرة للتجارة ، وتوضح هذه الصفقة الفوائد الاقتصادية الحقيقية لحرياتنا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

