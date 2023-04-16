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إيلاف من لندن: يلتقى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بشركاء مجموعة السبع في اليابان ، ثم سيزور جزر المحيط الهادئ للترويج لشراكة منفتحة بين المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية، إن مناقشات الوزير كليفرلي مع شركاء مجموعة السبع في كارويزاوا باليابان، ستركز على تسريع الدعم لأوكرانيا ، وضمان منطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة وتعزيز أولوية الحكومة لزيادة النمو الاقتصادي.

وعند زيارة جزر المحيط الهادئ ، سيستمع كليفرلي إلى الأولويات الإقليمية ويقدم الدعم لها ، ولا سيما تغير المناخ.

ووصل وزير الخارجية جيمس كليفرلي إلى اليابان اليوم (الأحد 16 أبريل) لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قبل زيارة تستغرق أربعة أيام إلى جزر المحيط الهادئ ونيوزيلندا.

وستركز الزيارة المشتركة على تعزيز حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ - حيث تصبح المنطقة مركزًا للمنافسة الجيوسياسية المتزايدة.

وفي مؤتمر مجموعة السبع G7 الذي يستمر ثلاثة أيام (16-18 أبريل) في كارويزاوا ، سيلتقي كليفرلي بوزراء خارجية مجموعة السبع ، بمن فيهم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ، لمناقشة توثيق العلاقات حول الأمن والدفاع.



اتفاقية عبر الهادىء

كما سيناقش الفرص التي قدمها انضمام المملكة المتحدة مؤخرًا إلى اتفاقية التجارة لدول عبر المحيط الهادىء CPTPP ، والتي تعزز العلاقة التجارية العالمية للمملكة المتحدة مع شركائها في المنطقة وسيساعد في دفع النمو في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع الأولويات الخمس للحكومة.

وسيعلن الوزير كليفرلي أيضًا أن المملكة المتحدة ستنضم إلى الولايات المتحدة واليابان وأستراليا كعضو في شبكة (النقطة الزرقاء Blue Dot) التي ستعطي علامة الجودة لمشاريع البنية التحتية ، مما يعزز المعايير الأعلى. وستعمل على مستوى العالم ، بما في ذلك الأسواق الناشئة ، كرمز معترف به للجودة ، وبالتالي ستجتذب استثمارات القطاع الخاص والدعم العام.

زيارة جزر الهادىء

وسيسافر الوزير كليفرلي، بعد ذلك إلى بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، قبل الانضمام إلى وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في برنامج مشترك في ساموا اليابانية، ثم يسافران إلى ويلينغتون معًا للمشاركة يوم السبت في اجتماع لدول المحيط الهادىء.

وخلال زيارته لجزر المحيط الهادئ ، سيعلن كليفرلي عن دعم مالي ونشر خبرات المملكة المتحدة في المنطقة ، خاصة للأولويات الإقليمية مثل تغير المناخ. ويشمل ذلك 4.5 مليون جنيه إسترليني من التمويل الجديد لربط المجتمعات في بابوا غينيا الجديدة وعبر المحيط الهادئ بمصادر الطاقة النظيفة - مما يوفر بديلاً للمولدات الشائعة ولكنها باهظة الثمن والملوثة.



تصريح وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: مع تزايد المنافسة في المنطقة ، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نشجع منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة المتحدة ولاقتصادنا وأمننا وقيمنا. خلال زيارتي ، سأبني على الالتزامات تجاه أصدقائنا عبر دول المحيط الهادئ في سعيهم لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

وتأتي زيارة كليفرلي في أعقاب الإعلان عن انضمام المملكة المتحدة إلى الكتلة التجارية الإقليمية - CPTPP (اتفاقية شاملة وتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ) - كأول عضو أوروبي.

والكتلة هي واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم ، وهي موطن لأكثر من 500 مليون شخص وستكون قيمتها 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمجرد انضمام المملكة المتحدة. تشير التقديرات إلى أن الانضمام سيعزز الاقتصاد البريطاني بمقدار 1.8 مليار جنيه إسترليني على المدى الطويل.

سيؤدي الانضمام إلى كتلة عبر المحيط الهادىء CPTPP أيضًا إلى دعم المزيد من الوظائف وخلق فرص للشركات من خلال منح الشركات البريطانية وصولًا محسّنًا إلى البلدان التي ستكون بوابة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع ، والتي من المتوقع أن تشكل غالبية النمو العالمي في المستقبل.