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إيلاف من لندن: دان وزراء خارجية مجموعة السبع، إطلاق إطلاق كوريا الشمالية، يوم 16 مارس لصواريخ باليستية عابرة، مما يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال بيان لمجموعة G7 إنه منذ العام الماضي، كثفت كوريا الشمالية إجراءاتها التصعيدية من خلال عدد قياسي من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية واستمرار خطابها غير المسؤول والمزعزع للاستقرار فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت كوريا الشمالية علنًا عزمها على توسيع وتعزيز برامجها النووية والصاروخية غير القانونية.

وقال بيان للمجموعة: نكرر مطالبتنا بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي أسلحة دمار شامل وبرامج الصواريخ الباليستية بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها والامتثال التام لجميع الالتزامات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

حوار دبلوماسي

وأكد البيان: لا يمكن لكوريا الشمالية ولن تحظى على الإطلاق بوضع دولة حائزة للأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ونحث كوريا الشمالية على الانخراط في دبلوماسية ذات مغزى تجاه نزع السلاح النووي وقبول عروض الحوار المتكررة التي قدمتها اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

وأعربت مجموعة السبع عن أسفها الشديد لرؤية التناقض الصارخ بين تكرار الانتهاكات الصارخة المتكررة لكوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن العمل بسبب عرقلة بعض الأعضاء.

سلوك متهور

وقالت: يتطلب السلوك المتهور لكوريا الشمالية استجابة سريعة وموحدة من قبل المجتمع الدولي ، بما في ذلك المزيد من الإجراءات الهامة من قبل مجلس الأمن الدولي. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل والفعال لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ، كما ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى متابعة التزاماتهم.

وخلصت المجموعة إلى القول: لا تزال مجموعة الدول السبع تشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني المزري في كوريا الشمالية وهي ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتحقيق هدف السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.