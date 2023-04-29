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اسطنبول: ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصيا السبت في اسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.

وتحدث إردوغان البالغ 69 عاماً والذي أصيب بفيروس معوي وفقاً لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو.

وبدأ إردوغان زيارة لمعرض تكنوفست للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، وهو معرض تقدمه تركيا على أنه "الأكبر في العالم" والذي يسمح للصناعة العسكرية التركية بعرض مسيّراتها وطائراتها.

وبحسب البرنامج الرسمي، يفترض أن يشارك إردوغان في وقت لاحق السبت في اجتماع انتخابي في إزمير في غرب تركيا.

ويتوقع أيضاً أن يزور الأحد العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.