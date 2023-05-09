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نيويورك: خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك الثلاثاء إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسياً على كاتبة وصحافية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب اي. جين كارول لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير.

وفي السياق، ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ"حكم قضائي مخز" بعد قرار المحكمة.

وفي تعليق على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" جدّد ترامب التأكيد على أنه لا يعرف الكاتبة والصحافية السابقة اي جين كارول التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها، مؤكداً "ليست لدي أدنى فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة".