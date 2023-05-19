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سيدني: ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7,7 درجات الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ورُصِدت الهزّة على عمق 37 كيلومترًا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أنّ تشكل موجة مدّ "ممكن" ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر.

وقالت موظفة استقبال في نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة ، لوكالة فرانس برس إنها لم تشعر بأي هزات أرضية.