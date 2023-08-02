مرحبًا،

أنا هَلَا الوَرديْ، أُحَيّيكُمْ، وأُقَدِّمُ لكُم خَبَرًا جَديدًا مِنْ إيلاف.

لمُناصِري أوزِمبيك وأمثالِهْ.. هذا الخَبَرْ يَهمُّكُمْ.

ففي أمْسْتِرْدامْ، تَدرُسُ وِكالةُ الأدويةِ الأوروبيّة آثارًا ضارّة،

يُحتَمَلُ أنْ تُسَجِّلَها عقاقيرُ مُضادَّةٌ للسُّكَّري،

أشهَرُها أوزِمْبيك وسَكْسِنْدا،

توصَفُ اليوم للتَّنحيفْ،

بَعْدَ تقاريرَ تُفيدُ بأنَّ تركيبةَ هذِهِ الأدويةِ قد تدْفعُ المَرضى إلى التفكيرِ في الانْتِحارْ.

وتَتَولّى السُّلُطاتُ الأوروبيّةُ تحْليلَ مِئَةٍ وخَمسينَ حالةً مُحتملَة،

لكنّها لمْ تَستَطِعْ بَعْدُ تحديدَ إن كانتْ هذه الحالاتُ مُرتبطةً بالأدويةِ نَفْسِها، أو بِمُشكلاتٍ يُعانيها المريضُ أصلًا.

وأكّدت الوِكالةُ أنّ هذِهِ الحالاتْ لا تَعني بالضرورة أنَّ أحَدَ هذه العَقاقيرِ يُسَبِّبُ مَيلًا إلى الانْتِحارْ.

إنْ صَحّ هذا الخَبَرْ.. فَهَلْ تَرْضَونَ بالسِّمْنَة؟

أم تَسلُكونَ سَبيلًا صِحِّيًا للنّحافَة؟