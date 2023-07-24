قرب باخموت (أوكرانيا): أصيب صحافي فيديو في وكالة فرانس برس الاثنين في هجوم بمسيّرة عندما كان يعد تقريرا حول موقع مدفعية أوكراني قرب باخموت في شرق أوكرانيا على ما أفاد مراسلون للوكالة شهدوا على الانفجار.

وكان الصحافي الأميركي ديلان كولنز البالغ 35 عاما ومقره في مكتب وكالة فرانس برس في بيروت، في مهمة في أوكرانيا عندما أصيب بشظايا عدة خلال هجوم وقع في منطقة حرجية قرب باخموت.

ونقل إلى مستشفى قريب حيث تلقى العلاج. وأفاد اطباء أن حياته ليست في خطر. وحافظ ديلان كولينز على وعيه وتحدث إلى زملائه.

وقالت مديرة منطقة أوروبا في وكالة فرانس برس كريستين بوهجيار في بيان "نحقق في ملابسات هذا الحادث. نتعاطف مع ديلان وعائلته".

سيطر الروس على مدينة باخموت التي كانت مسرحًا لمعارك شرسة في شرق أوكرانيا في أيار/مايو الماضي بعد معركة استمرت سنة تقريبا.

ومنذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد مطلع حزيران/يونيو، تتقدم قوات كييف ببطء باتجاه شمال باخموت وجنوبها في محاولة لتطويق القوات الروسية واستعادة المدينة.

يعمل ديلان كولنز لحساب وكالة فرانس برس منذ العام 2018 وهو منسق تغطية الفيديو في الوكالة في سوريا ولبنان.

وسبق أن قام بمهمات عدة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 ودخل إلى العاصمة كييف في الأيام الأولى للهجوم الروسي.

ولديلان كولنز خبرة طويلة في مناطق النزاع في الشرق الأوسط. وغطى كذلك لحساب وكالة فرانس برس الحرب في ناغورني قره باغ في 2020.

وقتل صحافي الفيديو في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في سن الثانية والثلاثين في قصف روسي قرب باخموت في 9 أيار/مايو الماضي.