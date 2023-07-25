إيلاف من الرباط: ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية ان المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية.

وقال البيانات ان المملكة المغربية ،تتقدم بهذه المناسبة الاليمة بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واعلنت السلطات الجزائرية ، الثلاثاء ، إنها تكافح لاحتواء ما تبقى من حرائق غابات مدمرة في جحيم أدى إلى مقتل 34 شخصاً على الأقل، مشيرة إلى أنها تمكنت من إخماد 80 بالمائة من الحرائق .

واندلعت الحرائق في عدة ولايات بالجزائر أمس (الاثنين) وتضررت غابات ومحاصيل زراعية.

ونشرت السلطات الجزائرية أكثر من 8000 من رجال الإطفاء سعياً للسيطرة على النيران.

وقالت خدمات الحماية المدنية إن هناك 15 حريقاً في 8 مناطق بالدولة اليوم (الثلاثاء) في سكيكدة وجيجل والبويرة وبجاية وتبسة والمدية وسطيف والطرف.

وكان 10 من الضحايا البالغ عددهم 34 الذين تم الإبلاغ عنهم الاثنين من الجنود.

وقالت السلطات الجزائرية الاثنين ، إنها أجلت نحو 1500 شخص من منازلهم.