أنقرة: اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الثلاثاء أن ايجاد حل لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود يبقى "رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها".

وقال إردوغان "اعتقد أنه يمكن التوصل الى حل"، مشيراً الى اتصاله الهاتفي الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض تمديد الاتفاق بعدما انتهى العمل به في 17 تموز/يوليو، علماً أنه وُقّع برعاية أنقرة والأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس التركي أمام مؤتمر السفراء في أنقرة "الأسبوع الفائت، خلال محادثتي الهاتفية مع السيد بوتين، أخذنا علماً بمطالب روسيا".

واعتبر أن "حل هذه المشكلة هو رهن احترام الدول الغربية لوعودها. لم يتم اتخاذ الاجراءات التي كان من شأنها تحويل الأجواء الايجابية التي اشاعتها مبادرة البحر الأسود الى وقف لإطلاق النار، ثم الى اتفاق سلام دائم".

وتطالب روسيا بأن يجاز لها تصدير منتجاتها الزراعية في تجاوز للعقوبات الغربية التي فرضت عليها منذ بدء غزوها أوكرانيا.

وأكد إردوغان أن "موقفنا هنا واضح (...) إذا تمددت الحرب نحو البحر الأسود فسيكون ذلك كارثة على منطقتنا". وكان دعا نظيره الروسي الأسبوع الفائت الى "تجنب التصعيد".