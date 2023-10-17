إيلاف من الرباط: توفي، أمس، بطنجة، الروائي المغربي بهاء الدين الطود، عن عمر يناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وولد الطود بمدينة القصر الكبير( شمال المغرب) في 1946، ومارس مهنة المحاماة لأكثر من 30 سنة.

وكان الراحل قد درس الراحل الصحافة في مدريد، والقانون في الرباط وباريس.

"البعيدون"، التي صدرت في 1990، هي أول رواية يكتبها، قبل أن يتبعها، في 2010 بروايته الثانية "أبو حيان في طنجة".

وفضلا عن مساره المهني ومنجزه الروائي، كتب الطود المقالة الصحفية والأدبية، كما نشر القصة القصيرة في مجلات عربية.