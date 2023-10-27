موسكو: اتهمت روسيا أوكرانيا الجمعة بشنّ هجوم بمسيرّات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية، بدون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي.

وقالت الشركة المشغّلة للمحطة على تلغرام "مساء 26 تشرين الأول/أكتوبر، تمّ وقف هجوم بثلاث مسيّرات عدوّة على محطة كورسك للطاقة النووية. لم يؤثر هذا الحدث على تشغيل المحطة".

لا أضرار

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية أيضًا عن هجوم حدث قرابة الساعة 23,50 (20,50 ت غ)، دون أن تحدّد أنه استهدف محطة للطاقة النووية.

وأضافت الشركة المشغّلة أن الإشعاع حول المحطة كان عند مستوياته الطبيعية وأن مولدات الكهرباء تعمل.

وأكّدت أن الهجوم لم يتسبب "في وقوع إصابات أو أضرار".

وتابعت "محطة كورسك تعمل بشكل طبيعي".

من الجانب الأوكراني، أُصيب ثمانية عناصر إطفاء في قصف روسي صباح الجمعة على مدينة إيزيوم (شمال شرق)، على ما أعلن وزير الداخلية إيغور كليمنكو.

من جهته، تحدث حاكم منطقة ميكولاييف (جنوب) عن هجوم ليلًا بمسيّرات إيرانية الصنع ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

قُتل طفل أيضًا في قصف ليلي في منطقة سومي (شمال شرق)، وفق الرئاسة الأوكرانية.