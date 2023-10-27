القدس: حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة من أن غزة بحاجة إلى مساعدات "متواصلة" بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصف إسرائيلي مكثف على القطاع رداً على هجوم غير مسبوق لحماس.

ووصف لازاريني المساعدات التي تدخل القطاع حاليا بـ"الفُتات".

وقال خلال مؤتمر صحافي في القدس إن "النظام القائم حاليًا مصيره الفشل. هناك حاجة لتدفق مساعدات متواصلة وتحدث فرقاً. ولينجح ذلك، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها".

كما أكد المفوض مقتل 57 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال "تأكد مقتل 57 من زملائي على الأقل.. أشخاص رائعون كرّسوا حياتهم من أجل مجتمعاتهم".

حصيلة القتلى المدنيين

وعلّق لازاريني على الجدل المرتبط بحصيلة القتلى المدنيين التي أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في القطاع، مشيراً إلى أن الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحّتها.

وقال للصحافيين "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حركة حماس، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتجز عناصر حماس بحسب الجيش الإسرائيلي 224 شخصا رهائن بينهم أجانب، وأطلقوا سراح أربع نساء منهم إلى الآن.