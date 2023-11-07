نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" (Euclid) اليوم الثلاثاء أول الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن "أدلّة غير مباشرة" على وجود المادة المظلمة.

Welcome to the dazzling edge of darkness!🤩



The first images from #ESAEuclid are here:

razor-sharp, wide & looking far into the distant Universe. A trifecta never before achieved.



Explore these 5⃣ cosmic portraits that show Euclid's full potential https://t.co/5gI7zvAaY4 and👇 pic.twitter.com/viqWrx1dQ2 — ESA's Euclid mission (@ESA_Euclid) November 7, 2023

وانطلق "إقليدس" في يوليو الماضي في مهمة أولى من نوعها دولياً ترمي لكشف لغزين كونيين هما المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وينجز التلسكوب مهمته من خلال رسم خريطة لثلث السماء الذي يضم ملياري مجرة، لإنشاء ما وُصف بأنه الخريطة الثلاثية الأبعاد الأكثر دقة للكون.

وبعد وصول التلسكوب الفضائي إلى تسلكوب آخر هو جيمس ويب، في نقطة مراقبة تقع على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، بدأ المسبار الأوروبي بإرسال أولى نتائج المراقبة التي ينفذها، وكُشف عنها الثلاثاء من مركز العمليات الأوروبي الفضائي في دارمشتات بألمانيا.