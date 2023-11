نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" (Euclid) اليوم الثلاثاء أول الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن "أدلّة غير مباشرة" على وجود المادة المظلمة.

