تعرضت مدرسة الفاخورة التابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم جباليا بقطاع غزة، لقصف إسرائيلي السبت.

وقال مسؤول في وزارة الصحة في غزة إن عشرات الأشخاص قتلوا جراء القصف - قتل بعضهم وهم نيام.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، في مكالمة مع بي بي سي إن حصيلة القتلى هي 24 على الأقل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "على علم بالحادث" وإنه "قيد المراجعة"، دون مزيد من التعليق.

ودعا مفوّض وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، عبر منصة (إكس) إلى توقف هذه الهجمات فورا، وأشار إلى "صور وتقارير مروعة عن عشرات القتلى والجرحى، في مدرسة أخرى للأونروا تأوي آلاف الناس في شمال قطاع غزة".

وقال لازاريني في تغريدة أخرى إنه وخلال الـ24 ساعة الماضية، إسرائيل قصفت مدرستين تابعتين للأونروا بهما عائلات من النازحين والمُهجّرين.

