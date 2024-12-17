قال ابن عم بشار الأسد إن قادة سوريا الجدد لا يمكن الوثوق بهم في الابتعاد عن ماضيهم المتطرف وتوحيد البلاد.

كان ريبال الأسد، المنتقد المنفي لابن عمه، لاذعًا في تقييمه لهيئة تحرير الشام (HTS) وزعم أنها ترتكب بالفعل عمليات قتل انتقامية.

في إشارة إلى زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، قال ريبال الأسد ابن رفعت الأسد عم بشار، لقناة (سكاي نيوز) البريطانية: "الرجل (الجولاني) لديه 10 ملايين دولار على رأسه - كان عضوًا في داعش ثم انتقل ليصبح زعيم القاعدة في سوريا. وارتكبوا فظائع في سوريا بقدر ما ارتكب النظام".

مقارنات

وقارن ريبال الأسد ذلك بالآمال المكسورة في أن تقوم حركة طالبان في أفغانستان بإصلاح نفسها، مضيفًا: "هل تعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا مئات الآلاف من الفظائع سيقولون الآن نحن في السلطة إنهم سيتغيرون؟

وقال: "هل نتذكر حماس عندما وصلت إلى السلطة بعد إلقاء جميع أفراد منظمة التحرير الفلسطينية من أسطح المباني في غزة. نفس الشيء."

وكانت هيئة تحرير الشام قالت إنها مضت قدمًا وستعامل جميع الأقليات في سوريا بشكل عادل.

وقال زعيم الجماعة، أبو محمد الجولاني، لشبكة سكاي نيوز الأسبوع الماضي: "كان الخوف من وجود النظام. البلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار. إنها تسير نحو الاستقرار".

يشار إلى زعيم هيئة تحرير الشام هو عضو سابق في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وقاد مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا قبل قطع العلاقات في عام 2016.

ولا يزال الجولاني مصنفًا إرهابيًا من قبل الولايات المتحدة، لكنه أمضى سنوات في محاولة إبعاد نفسه عن علاقاته السابقة مع القاعدة. يدعي الآن أنه تخلى عن ماضيه ويقول إنه يعتنق التعددية والتسامح.

عمليات قتل

ومع ذلك، زعم ريبال الأسد أن الجماعة - التي اجتاحت سوريا للإطاحة بالرئيس الأسد أخيرًا قبل أكثر من أسبوع - تنفذ بالفعل عمليات قتل.

وقال: "لا نريد أن نرى في سوريا ما حدث في إيران قبل 45 عاما، حيث حل الملالي محل نظام الشاه - الذي كان دكتاتورا. والآن يعاني الجميع - ليس فقط في إيران، بل وعلى المستوى الدولي".

وقال ابن عم الرئيس الأسد إنه غادر سوريا وهو في التاسعة من عمره.

والدي غير متورط

ونفى أن يكون والده متورطا في ارتكاب مجازر وقال إنه اختلف مع بشار خلال المرة الوحيدة التي التقى بها - عندما عاد إلى سوريا في التسعينيات.

وقال لقناة سكاي نيوز: "لقد وقفت في وجهه. وبعد شهرين حاولوا اغتيالي في مطار دمشق الدولي".

كما رسم صورة للرئيس الأسد على أنه متعطش للسلطة و"مضطرب"، قائلا إنه كان في مزاج مبتهج في جنازة شقيقه - الذي توفي في حادث سيارة وكان من المقرر أن يصبح زعيما قبله.

وقال ريبال الأسد: "لقد توفي شقيقه للتو وعندما كنت في الجنازة كان الناس يحملونه".

"لذا اعتقدت أنه كان غير طبيعي حقًا... كان الناس يحملونه وكان يلوح بذراعيه وكأنني التالي في الصف. هذا الرجل منزعج من القيام بذلك - فهو لا يملك أي رحمة".

يذكر أن الرئيس السابق بشار الأسد يوم الاثنين أول تعليقات له منذ فراره إلى روسيا.

وقال البيان إنه غادر دمشق إلى روسيا في 8 ديسمبر - "بعد يوم واحد من سقوط" المدينة، مضيفًا: "لم أفكر في أي وقت خلال هذه الأحداث في التنحي أو البحث عن ملجأ. كان المسار الوحيد للعمل هو الاستمرار في القتال ضد الهجوم الإرهابي".