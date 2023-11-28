إيلاف من الرياض: أعلن مهرجان "نور الرياض 2023"، وهو أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، عن إطلاق منصة التذاكر بشكل رسمي لكافة زوار نسخته الثالثة، التي تعود في هذا العام تحت شعار "قمرًا على رمال الصحراء"، وذلك تحت إشراف القيمين الفنيين جيروم سانس وآلاء طرابزوني وفهد بن نايف وبيدرو ألونسو.

يضم المهرجان في هذا العام أكثر من 120 عملًا فنيًا يقدمها ما يزيد على 100 فنان يُمثلون ما يتجاوز 35 دولة، بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًا.

ينعقد الاحتفال في نسخة هذا العام بالشراكة مع وزارة الثقافة ومركز الملك عبد الله المالي وحي جاكس كـشركاء الاحتفال، إضافة إلى مركز المملكة وشركة الخزامى للاستثمار كشركاء رسميين، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام كـشريك إعلامي، ومعهد مسك للفنون كـشريك البرنامج ونوفا وروح السعودية ومكتبة الملك فهد الوطنية وفيا الرياض والمدينة الرقمية كـشركاء داعمين، والتنفيذي كشريك الضيافة.

8 أرقام قياسية

بهذه المناسبة، أوضحت المهندسة نوف المنيف، مديرة "نور الرياض" أن الاحتفال يعود في هذه النسخة بشكل مختلف وفريد، "ويدعو كافة الزوار من جميع أنحاء العالم لخوض تجارب ممتعة ومدهشة في 5 مراكز في العاصمة والتي تضم أعمالاً فنية إبداعية، إضافة إلى احتضانها حوارات وورش عمل متنوعة".

وبيّنت المنيف أن نور الرياض في النسخ السابقة حصد ثمانية أرقام قياسية من موسوعة غينيس العالمية، بينها أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، حيث بلغ عدد زواره أكثر من 2.8 مليون شخص، "ونتطلع في هذا العام لاستقبال محبي الفن وجميع أفراد المجتمع في نسخة مميزة بتجاربها وأنشطتها الفنية المختلفة".

خمسة مراكز

يتوّزع احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة في 5 مراكز في العاصمة (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس) لـتضيء سماء العاصمة محتضنًا المعرض المصاحب الذي سيقام تحت عنوان "الإبداع ينورنا، والمستقبل يجمعنا"، في حي جاكس بالدرعية، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته

الجدير بالذكر أن احتفال نور الرياض يشتمل على44 جلسة حوارية و122 ورشة عملو13 تجربة إبداعيةوأكثر من1000جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات.

يمكن زوّار نور الرياض الوصول إلى كافة الفعاليات وحجز التذاكر مجانًا عبر موقع رياض آرت الرسمي: www.riyadhart.sa