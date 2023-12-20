إيلاف من دبي: منذ أكثر من عقد من الزمان، بدأ الأوكرانيون بالتجمع في وسط كييف لمطالبة البلاد ببدء رحلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن روسيا. أخيرًا، توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة. لكن تلك النشوة شابها فشلهم في الاتفاق على الدعم المالي.

توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، وهي خطوة تمهد الطريق أمام البلاد للبدء رسميًا في عملية تلبية المعالم المطلوبة للانضمام إلى الكتلة. لكنهم فشلوا في تبني حزمة دعم حاسمة بقيمة 50 مليار يورو لكييف، والتي اعترض عليها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وتفاوض الزعماء حتى الساعة الثانية صباحًا سعيًا لإقناع المجري أوربان بالموافقة على الحزمة المالية، كجزء من زيادة قدرها 21 مليار يورو للميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وفي مرحلة ما، قام زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا بمحاولة أخيرة، لكنهم في النهاية أجلوا المناقشات إلى يناير المقبل.

ارتياح بالغ

قبل ساعات فقط من ذلك، قوبل قرار الانضمام بارتياح بالغ، ليس فقط في أوكرانيا. وفي الممرات المحيطة بقمة الزعماء، مزج المسؤولون بين الفرح وعدم التصديق مع تسرب الأخبار، نظرا لتعهد أوربان الحازم سابقا باستخدام حق النقض ضد هذه الخطوة. لكن عندما وصل الأمر إلى الأزمة، تلاشى تبجح أوربان. حرفيا لم يظهر. وبناء على اقتراح من المستشار الألماني أولاف شولتز، غادر الزعيم المجري السابق قاعة القمة عمداً وهو يعلم العواقب، فيما وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "تقصير مدروس في المبادئ".

توجه أوربان لاحقًا إلى فيسبوك لانتقاد القرار ووصفه بأنه "لا معنى له على الإطلاق وغير عقلاني وغير صحيح". ولكن كما تشهد السجلات التاريخية، فإنه لم يمنع ذلك عندما سنحت له الفرصة.

أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات. أوربان، وأي زعيم آخر، لديه أكثر من 70 فرصة لعرقلة رحلتهم من الآن وحتى الخطوة الأخيرة نحو العضوية. "هذا انتصار لأوكرانيا"، كتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصة أكس قبل الإعلان عن فشل التمويل: "انتصار لأوروبا بأكملها. انتصار يحفز ويلهم ويقوي".

ربما تكون موسكو قد نجحت في التحايل على سقف أسعار النفط الذي فرضه الغرب، لكن العقوبات ما زالت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.