موسكو: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أمام قيادات جيشه بـ"توحيد" المجتمع" خلف هجومه على أوكرانيا، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والذكرى الثانية للحرب.

عرض بوتين تطورات العام 2023 وانتقد مرة جديدة الغرب لشنه الحرب عليه بواسطة أوكرانيا، متهما جارته بالنازية ومشككا بوجود الأمة الأوكرانية.

استمرار روسيا

وقدم مجددا هذا النزاع على انه حرب من أجل استمرار روسيا في مواجهة الغرب.

وقال أمام مجموعة من الجنرالات وكبار المسؤولين وحتى بطريرك الارثوذكس كيريل الذين اجتمعوا في وزارة الدفاع "الأهم قد يكون (...) هذا التوحيد العام لكل قوى المجتمع. أشكر هؤلاء الذين يساعدون مقاتلينا على الجبهة".

وأضاف "أريد أن أذكر مرة أخرى الدعم الهائل الذي يقدمه مواطنونا ورجال الأعمال والمتطوعون وممثلو المنظمات العامة والأحزاب والتجمعات التجارية وأطفال المدارس والطلاب والمتقاعدون للوحدات القتالية".

كما رحب بارتفاع انتاج الأسلحة والذخائر، فيما تم بعد العديد من الهزائم عام 2022 على الجبهة الأوكرانية، اعادة توجيه الصناعة الروسية نحو احتياجات الجيش وتضاعفت ميزانية الدفاع.

الهجوم المضاد

ورحب بوتين مرة أخرى بفشل الهجوم المضاد الصيفي الأوكراني في الشرق والجنوب، وتعهد مواصلة هجومه في 2024.

والجبهة في أوكرانيا مجمدة إلى حد كبير منذ تشرين الثاني(نوفمبر) 2022. ومع فشل الهجوم الأوكراني المضاد، عاودت روسيا الهجوم في خريف 2023، وقال بوتين إن جيشه يحسن مواقعه.

يسعى الرئيس الروسي الى ولاية جديدة في مناسبة الانتخابات الرئاسية في آذار(مارس) المقبل.