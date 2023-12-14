موسكو: أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مقابلة نشرت الأربعاء أنّ الجيش الأوكراني يخسر "بسرعة" مواقعه على الجبهة وأن تراجع الدعم الغربي لكييف يضع قواتها في "وضع صعب".

وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية إنّ الولايات المتّحدة، الحليف الأكبر لأوكرانيا، "تتساءل أين تذهب أموالها" لأنه "لا يوجد انتصار في ساحة المعركة".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، تخسر القوات المسلحة الأوكرانية مواقعها بسرعة".

وصعّدت روسيا هجماتها على طول الجبهة مع فشل الهجوم الأوكراني المضادّ، وأعلنت الثلاثاء تحقيق تقدّم "كبير" في منطقة زابوريجيا (جنوب).

كما شنّ الجيش الروسي هجوماً كبيراً حول أفدييفكا ومارينكا، وهما نقطتان ساخنتان على الجبهة الشرقية، وفق الأوكرانيين.

ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من إعلانات طرفي النزاع.

وتحدّث بيسكوف عن "تحفظات" غربية بشأن دعم كييف، وإن كانت دول الغرب "ما زالت تكرّر أنّها ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر".

واعتبر أنّ أوكرانيا "في موقف صعب" بسبب مماطلة حلفائها لها.

ويشهد الكونغرس الأميركي خلافات بشأن حزمة مساعدات جديدة لكييف، وقدّمت واشنطن حتى الآن أكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا.

ويبذل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلّ ما في وسعه لضمان استمرار دعم حلفائه، فيما يخشى أن يكون للتعطيل في الكونغرس الأميركي تأثير على المساعدة الأوروبية.

وتوجه خصوصاً إلى الولايات المتّحدة هذا الأسبوع للقاء الرئيس جو بايدن الذي حذّر من أنّ وقف المساعدات لأوكرانيا سيكون "هدية عيد الميلاد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.