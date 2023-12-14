كييف (أوكرانيا): أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت الخميس ثلاثة صواريخ فرط صوتية في اتجاه كييف وغرب البلاد تم إسقاط واحد منها على الأقل.

وتزامن إطلاق الصواريخ مع المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين في موسكو والذي كرر فيه أن روسيا ماضية قدما في حربها في أوكرانيا.

ولم يسجل حتى الآن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وذكرت القوات الجوية أن هذه الصواريخ البالستية من طراز كينجال أطلقت في اتجاه كييف ومدينة ستاروكوستيانتينيف (منطقة خميلنيتسكي) التي تضم مطارا عسكريا.

وأوضحت أن أحد الصواريخ دمر في منطقة كييف. وبعد الظهر، سمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات عدة في العاصمة بعيد إطلاق صفارات الإنذار.

ولم تحدد القوات الجوية هل بلغت الصواريخ الأخرى اهدافها أم تم إسقاطها. لكن المتحدث باسمها يوري ايغنات قال في وقت سابق إن صاروخا "أصاب منطقة خميلنيتسكي" من دون أن يوضح ما إذا كانت منطقة القاعدة العسكرية في ستاروكوستيانتينيف قد طاولها القصف.

استهدفت منطقة خميلنيتسكي حيث تقع ستاروكوستيانتينيف مرارا بهجمات روسية خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وتم إطلاق الصواريخ الفرط صوتية التي يصعب عادة إسقاطها من مقاتلات "ميغ-31".

صفارات الإنذار

وأشارت القوات الجوية إلى أن "عشر دقائق فقط" فصلت بين إطلاق صفارات الإنذار ووصول الصواريخ إلى وسط اوكرانيا.

وأطلق الإنذار المذكور في كييف أربع مرات الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

وكثفت موسكو هجماتها على كييف في الأيام الأخيرة.

والأربعاء، أصيب 53 شخصا بجروح جراء قصف روسي على العاصمة الأوكرانية.