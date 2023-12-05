واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن روسيا رفضت مقترحا جديدا للإفراج عن أميركيَّين هما مراسل وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش والعنصر السابق في البحرية الأميركية بول ويلان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "قدّمنا عددا من المقترحات بينها واحد مهم في الأسابيع الأخيرة.. رفضت روسيا هذا المقترح".

وأفاد ميلر بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والرئيس جو بايدن سيواصلان البحث عن سبل لإطلاق سراح الأميركيَّين اللذين تعتبر وزارة الخارجية أنهما "اعتقلا ظلما".

وقال "لا يوجد أمر يحمل أولوية أكثر بالنسبة لوزير الخارجية ولا يوجد أمر يوليه الرئيس أهمية أكبر".

غموض

ورفض ميلر الإفصاح عن تفاصيل المقترح، بما في ذلك إن كان من الممكن إطلاق سراح سجناء روس.

ورغم تدهور العلاقات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، رتّبت الولايات المتحدة عمليتين لتبادل السجناء تم في إحداها الإفراج عن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر.

تم توقيف غيرشكوفيتش خلال إجرائه تحقيقًا في إيكاترنبورغ بمنطقة الأورال في 29 آذار/مارس، فكان أول صحافي غربي يسجن بتهم التجسس في روسيا منذ الحقبة السوفياتية.

وينفي المراسل وصحيفته والحكومة الأميركية على حد سواء التورط في أي عملية تجسس.

ومددت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي اعتقاله حتى كانون الثاني/يناير.

عمل ويلان في مجال الأمن في شركة أميركية لقطع غيار المركبات عندما اعتقل في موسكو في 2018 وشدد مرارا على أنه تم التلاعب بالأدلة ضده.