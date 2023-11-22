أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه تم إغلاق جسر يربط بين الولايات المتحدة وكندا بعد انفجار سيارة عند المعبر الحدودي.

وتشير التقارير إلى أن سيارة كانت تحاول دخول الولايات المتحدة وقت الانفجار.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث حاجزًا أمنيًا وقد اشتعلت فيه النيران.

يعد جسر Rainbow أحد المعابر الحدودية الأربعة (لويستون وويرلبول وجسر السلام) التي تربط أونتاريو بغرب نيويورك. وأفادت لجنة جسر شلالات نياغرا أن جميع المعابر الأربعة مغلقة حاليًا.

وفي السياق، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن السلطات "تراقب عن كثب" الوضع وأن وكالات الدولة موجودة في الموقع.

بدورها، أكدت شرطة نياغرا الإقليمية (NRPS) لسي تي في أن الحادث وقع على الجانب الأميركي من الحدود، وأن المعبر مغلق أمام حركة المرور. قالت NRPS إنها ليس لها علاقة تذكر بالحادث.