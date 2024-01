إيلاف من بيروت: أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وقوع انفجار قرب مقبرة في مدينة كرمان الجنوبية خلال حفل أقيم لإحياء ذكرى مقتل القائد الأعلى لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتالته مسيرة إيرانية في مطار بغداد في 2 يناير 2020.

A second incident on the road leading to Golzar Shahada, in Kerman. Cause is unknown pic.twitter.com/RhEEQwBWGu