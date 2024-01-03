إيلاف من بيروت: أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وقوع انفجار قرب مقبرة في مدينة كرمان الجنوبية خلال حفل أقيم لإحياء ذكرى مقتل القائد الأعلى لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتالته مسيرة إيرانية في مطار بغداد في 2 يناير 2020.

A second incident on the road leading to Golzar Shahada, in Kerman. Cause is unknown pic.twitter.com/RhEEQwBWGu — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) January 3, 2024

ووردت أنباء أن الانفجار ناجم عن نيران اندلعت في اسطوانات غاز، فيما روى شهود أنهم سمعوا انفجارين قبيل اندلاع الحريق، ما يوحي بتفجير عبوتين ناسفتين في الطريق.

في حصيلة أولية، تتحدث تقارير عن سقوط 40 قتيلًا، ونحو 50 جريحًا.

يقول التلفزيون الرسمي إن انفجارين سمعا بالقرب من مكان دفن سليماني. وأظهر البث المباشر آلاف المشيعين يشاركون في إحياء الذكرى، مع تواجد سيارات الإسعاف في الموقع.



وذكرت وكالة نورنيوز شبه الرسمية أن عدة اسطوانات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول محلي قوله: "لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز أم هجوم إرهابي".

ويظهر التلفزيون الرسمي عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر وهم يعالجون الجرحى.