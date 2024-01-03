هانوي: بدأت في هانوي الأربعاء محاكمة 38 شخصا أبرزهم وزير الصحة الفيتنامي السابق نغوين ثانه لونغ على خلفية الاشتباه بضلوعهم في انتاج وبيع اختبارات كوفيد-19 بأسعار مضخّمة.

ويشتبه بضلوع عدد من المسؤولين الكبار في الفضيحة المعروفة باسم "فيت ايه" (Viet A) نسبة الى الشركة المملوكة جزئيا من القطاع الخاص والتي قامت بانتاج لوازم الاختبارات. ويواجه هؤلاء تهما بتسهيل صفقات بقيمة ملايين الدولارات لتزويد المستشفيات والمجتمعات المحلية بلوازم الاختبارات بأسعار تفوق بأضعاف كلفتها الفعلية.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية كل المتهمين الذين ارتدوا أقنعة طبية واقية، يدخلون مبنى المحكمة في هانوي برفقة عناصر من الشرطة.

والأبرز من بين هؤلاء هو الوزير السابق نغوين ثانه لونغ المتهم بتلقّي رشى بقيمة 2,25 مليون دولار، ورئيس بلدية هانوي السابق تشو نغوك آنه المتهم "بانتهاك قواعد إدارة أصول الدولة".

وتم توقيف 100 مسؤول ورجل أعمال على صلة بالفضيحة على امتداد البلاد. ويشتبه بأن هذه القضية وفرت للشركة مداخيل ناهزت 172 مليون دولار، تمّ استخدام 34 منها لرشوة المسؤولين.

ووفق الإعلام الرسمي، أكدت الشركة أنها أنتجت 8,7 مليون عدة اختبار خلال الجائحة، وتم إرسال غالبيتها الى مرافق طبية في مختلف أنحاء البلاد.

وقضت محكمة عسكرية في هانوي الأسبوع الماضي بحبس الرئيس التنفيذي للشركة فان كووك فيت 25 عاما لسوء استغلال السلطة وانتهاك قواعد المزايدات، علما بأنه يواجه تهما إضافية في المحاكمة التي بدأت الأربعاء ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع.

ولقيت فيتنام بداية إشادة بحسن تعاملها مع فيروس كورونا والاجراءات الفاعلة التي اتخذتها للحد من انتشاره. لكن تبيّن أن بعض المسؤولين كانوا يستفيدون ماليا من رحلات إعادة مواطنيهم واختبارات كوفيد-19.

وصدرت العام الماضي أحكام بسجن ثلاثة مسؤولين مدى الحياة وحبس آخرين فترات طويلة لإدانتهم بتلقي رشى وتهم بالفساد على صلة برحلات الإعادة.